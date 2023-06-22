RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пытаются возобновить наступательные действия на востоке, - Нацгвардия

Иллюстративное фото: россияне пытаются возобновить наступательные действия на востоке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупационные войска пытаются возобновить наступательные действия на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николая Уршаловича.

Он отметил, что россияне пытались атаковать на востоке, чтобы отвлечения резервы Сил обороны на фоне украинского наступления.

Так, на прошлой неделе оккупанты на Купянском, Лиманском и Северском направлениях проводили безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применяли реактивную артиллерию и авиацию.

На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику захватчиков, полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности врага вести активную оборону.

Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения Нацгвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия.

В частности, наши бойцы осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.

Ситуация на передовой

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

В частности, Силы обороны достигли частичного успеха в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, а также в Ровнополь - Старомайорское. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

Тем временем на Таврическом направлении украинские бойцы выровняли фронт и продвинулись до 1 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияВойна России против Украины