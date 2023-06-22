Россияне пытаются возобновить наступательные действия на востоке, - Нацгвардия

Он отметил, что россияне пытались атаковать на востоке, чтобы отвлечения резервы Сил обороны на фоне украинского наступления.

Так, на прошлой неделе оккупанты на Купянском, Лиманском и Северском направлениях проводили безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применяли реактивную артиллерию и авиацию.

На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику захватчиков, полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности врага вести активную оборону.

Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения Нацгвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия.

В частности, наши бойцы осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.

Ситуация на передовой

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

В частности, Силы обороны достигли частичного успеха в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, а также в Ровнополь - Старомайорское. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

Тем временем на Таврическом направлении украинские бойцы выровняли фронт и продвинулись до 1 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.