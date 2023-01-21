Росіяни намагаються створити базу даних в Херсонській області, вдаються до шантажу
Російські окупанти намагаються створити базу даних на тимчасово захоплених територіях Херсонській області. Шантажують цивільних відключенням електроенергії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області", - пише пресслужба.
Російські окупанти намагаються створити базу даних місць проживання мирних громадян. Цивільним погрожують відключенням електроенергії під виглядом "програми економії електроенергії".
Тим часом окупаційна "влада" здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у одній зі шкіл під Херсоном нещодавно були виявлені касетні боєприпаси РФ.
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