Россияне пытаются создать базу данных в Херсонской области, прибегают к шантажу
Российские оккупанты пытаются создать базу данных на временно захваченных территориях Херсонской области. Шантажируют гражданским отключением электроэнергии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области", - пишет пресс-служба.
Российские оккупанты пытаются создать базу данных мест обитания мирных граждан. Гражданским угрожают отключением электроэнергии под видом "программы экономии электроэнергии".
Между тем, оккупационная "власть" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в одной из школ под Херсоном недавно были обнаружены кассетные боеприпасы РФ.
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