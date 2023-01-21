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Россияне пытаются создать базу данных в Херсонской области, прибегают к шантажу

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Суббота 21 января 2023 18:35
Россияне пытаются создать базу данных в Херсонской области, прибегают к шантажу Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты пытаются создать базу данных на временно захваченных территориях Херсонской области. Шантажируют гражданским отключением электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области", - пишет пресс-служба.

Российские оккупанты пытаются создать базу данных мест обитания мирных граждан. Гражданским угрожают отключением электроэнергии под видом "программы экономии электроэнергии".

Между тем, оккупационная "власть" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в одной из школ под Херсоном недавно были обнаружены кассетные боеприпасы РФ.

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Война в Украине Российская Федерация Херсонская область
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