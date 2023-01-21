Россияне пытаются создать базу данных в Херсонской области, прибегают к шантажу

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Между тем, оккупационная "власть" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в одной из школ под Херсоном недавно были обнаружены кассетные боеприпасы РФ.

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