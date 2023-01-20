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У школі під Херсоном поліція знайшла касетні боєприпаси РФ (фото)

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Посад-Покровське, П'ятниця 20 січня 2023 19:39
У школі під Херсоном поліція знайшла касетні боєприпаси РФ (фото) Фото: У школі під Херсоном поліція знайшла касетні боєприпаси РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 20 січня, на території школи в Посад-Покровському (Херсонська область) були виявлені касетні боєприпаси РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

"Під час фіксації воєнних злочинів армії РФ майже щодня поліцейські документують ворожі обстріли та знешкоджують нерозірвані снаряди, касетні боєприпаси, мінометні міни, снаряди до гармат у житлових будинках та зруйнованих будівлях", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що під час огляду місця події в Посад-Покровському на території місцевої школи спеціалізована слідча група виявила не розірвані касетні боєприпаси.

"Поліцейські оточили територію та викликали спеціалістів вибухотехніків. Ті оглянули небезпечні предмети та прийняли рішення знищити їх на місці методом контрольованого вибуху", - додали у поліції.

Нагадаємо, що двоє людей підірвались на мінах на території Бериславської громади Херсонської області 18 січня.

У Херсонській області стає дедалі більше випадків підриву на російських мінах. За два дні від вибухонебезпечних предметів постраждали троє жителів.

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