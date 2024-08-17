Втрати РФ наближаються до нової психологічної позначки: оновлені дані від Генштабу
Фото: за добу росіяни втратили на фронті понад 1200 солдатів (Getty Images)
За останню добу з 16 на 17 серпня, росіяни втратили на фронті 1230 солдатів, систему ППО і 58 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 598 180 (+1230) осіб ліквідовано;
- танків - 8501 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 16 473 (+12) од.;
- артилерійських систем - 16 985 (+58) од.;
- РСЗВ - 1160 (+1) од.;
- засоби ППО - 923 (+1) од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 714 (+55) од.;
- крилатих ракет - 2432 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 913 (+65) од.;
- спеціальної техніки - 2844 (+15) од.
Нагадаємо, за даними ISW, загарбники мали успіх біля трьох міст у Донецькій області.
Тим часом, ЗСУ активно просуваються в Курській області. Натомість українські військові не змогли зайти і закріпитися у Бєлгородській області.
Минулої ночі Україну знову масштабно атакували російські ударні дрони. У Києві та багатьох областях оголошували тривогу. Працювала ППО.
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