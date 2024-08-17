Втрати РФ наближаються до нової психологічної позначки: оновлені дані від Генштабу

Фото: за добу росіяни втратили на фронті понад 1200 солдатів (Getty Images)

За останню добу з 16 на 17 серпня, росіяни втратили на фронті 1230 солдатів, систему ППО і 58 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.