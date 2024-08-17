Росіяни постійно намагаються скопіювати техніку, яка приносить успіх ЗСУ, - 3 ОШБр

Російські окупанти постійно намагаються скопіювати техніку, яка приносить успіх ЗСУ. Цього разу вони поклали око на українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира підрозділу "Терра" у складі Третьої штурмової бригади Миколи Волохова ("Абдула") в ефірі телемарафону.

"Ми маємо успіхи у використанні великих дронів-бомберів, які застосовуємо вночі, хоча і вдень також, і ворог намагається їх скопіювати", - пояснив "Абдула".

Він зауважив, що росіяни хочуть скопіювати все те, що завдає їм надзвичайної шкоди, те, що руйнує їх укріпрайони та те, що не дає їм провадити логістику вночі.

"Наскільки успішно у них це вдається - на даний момент це не відчувається великою проблемою, хоча вони роблять спроби скопіювати наші успіхи постійно", - зазначив командир підрозділу.