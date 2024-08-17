Росіяни атакували КАБом Мирноград: відомо про загиблого та поранених

Сьогодні ввечері, 18 серпня, росіяни завдали удар КАБом по фронтовому місту Мирноград в Донецькій області. Відомо про загиблого та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна та власних кореспондентів.

Крім того, свідками удару стали журналісти РБК-Україна. За даними наших кореспондентів, російський КАБ влучив по будинку та супермаркет. Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.

Нагадаємо, що 16 серпня в. о. начальника Мирноградської ДВА Юрій Третяк повідомив, що росіяни перебувають за 6 кілометрів від Мирнограда. У місті, станом на той день, залишалися ще близько 20 тисяч осіб.

"Зараз лінія бойового зіткнення - приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілося б, як того вимагає ситуація. Насамперед ми намагаємося організувати евакуацію дітей і літніх людей, яким важко самим себе обслуговувати, у яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", - розповів Третяк.

Також він додав, що всіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня. Крім того, до евакуації закликають і жителів Покровська.

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