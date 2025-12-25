Росіяни намагаються прорватися до центру Гуляйполя, тривають запеклі бої, - ЗСУ

За його словами, протягом минулої доби у Гуляйполі відбулося два десятки бойових зіткнень. Це високий показник активності ворога.

"Противник намагається інфільтруватися до центру міста, всередину міста намагаються пройти його штурмові групи, намагається противник завести на околиці групи для закріплення. Проте Сили оборони України завдають ударів у відповідь, знищують ці групи", - розповів Волошин.

Він зазначив, що за місто наразі тривають запеклі бої.

"І якщо брати, наприклад, ті втрати, яких зазнає ворог на цьому напрямку, то у противника стоїть завдання понад усе, незважаючи на такі втрати, просунутися якнайбільше і захопити якнайбільше кварталів, якнайбільше вулиць, якнайбільше будинків в цьому населеному пункті", - підкреслив речник.