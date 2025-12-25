Россияне пытаются прорваться в центр Гуляйполя, идут ожесточенные бои, - ВСУ

По его словам, за прошедшие сутки в Гуляйполе произошло два десятка боевых столкновений. Это высокий показатель активности врага.

"Противник пытается инфильтроваться в центр города, внутрь города пытаются пройти его штурмовые группы, пытается противник завести на окраины группы для закрепления. Однако Силы обороны Украины наносят ответные удары, уничтожают эти группы", - рассказал Волошин.

Он отметил, что за город сейчас идут ожесточенные бои.

"И если брать, например, те потери, которые несет враг на этом направлении, то у противника стоит задача больше всего, несмотря на такие потери, продвинуться как можно больше и захватить как можно больше кварталов, как можно больше улиц, как можно больше домов в этом населенном пункте", - подчеркнул спикер.