Росіяни намагаються перекинути сили на західний берег Осколу, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти, на Куп'янському напрямку, намагаються перекинути свої сили на західний берег річки Оскіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця".

Як відзначили у "Хортиці", ворог продовжує спроби створити новий плацдарм на правому березі річки в районі села Красне Перше.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 12 березня, на Куп'янському напрямку російські терористи здійснили вісім атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Окремо варто додати, що ворог тим часом також продовжує просуватись у Курській області, згідно з оприлюдненими картами Генерального штабу. Ворог просунувся у районі міста Суджа, а також на північ від нього.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони, своєю чергою, нещодавно просунулися в Торецьку та біля Покровська.

За словами керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, наразі ситуація у Курській області характеризується як динамічна. Між тим противник намагається атакувати в Сумській області у прикордонних районах.

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