Росіяни намагаються перекинути сили на західний берег Осколу, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти, на Куп'янському напрямку, намагаються перекинути свої сили на західний берег річки Оскіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця".
Як відзначили у "Хортиці", ворог продовжує спроби створити новий плацдарм на правому березі річки в районі села Красне Перше.
"Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - додають військові.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби, 12 березня, на Куп'янському напрямку російські терористи здійснили вісім атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.
Окремо варто додати, що ворог тим часом також продовжує просуватись у Курській області, згідно з оприлюдненими картами Генерального штабу. Ворог просунувся у районі міста Суджа, а також на північ від нього.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони, своєю чергою, нещодавно просунулися в Торецьку та біля Покровська.
За словами керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, наразі ситуація у Курській області характеризується як динамічна. Між тим противник намагається атакувати в Сумській області у прикордонних районах.
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