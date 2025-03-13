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Россияне пытаются перебросить силы на западный берег Оскола, - ОСГВ "Хортица"

Четверг 13 марта 2025 10:27
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Россияне пытаются перебросить силы на западный берег Оскола, - ОСГВ "Хортица" Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, на Купянском направлении, пытаются перебросить свои силы на западный берег реки Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Как отметили в "Хортице", враг продолжает попытки создать новый плацдарм на правом берегу реки в районе села Красное Первое.

"Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавляют военные.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 12 марта, на Купянском направлении российские террористы совершили восемь атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

Отдельно стоит добавить, что враг тем временем также продолжает продвигаться в Курской области, согласно обнародованным картам Генерального штаба. Враг продвинулся в районе города Суджа, а также к северу от него.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Силы обороны, в свою очередь, недавно продвинулись в Торецке и возле Покровска.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, сейчас ситуация в Курской области характеризуется как динамичная. Между тем противник пытается атаковать в Сумской области в приграничных районах.

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