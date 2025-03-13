Армія РФ продовжує просуватися у Курській області: актуальні карти боїв

Російські війська продовжують просуватися у Курській області. За останню добу на цьому напрямку Сили оборони України відбили 17 атак російських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Згідно з картами бойових дій, які опублікував Генштаб, російські війська продовжують просування у Курській області. Станом на ранок 13 березня зона, яку контролюють українські сили, за останню добу знову зменшилася.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 13 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)



У порівняння з картою за 12 березня російські війська просунулися у районі міста Суджа, а також на північ від нього.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 12 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)



Як повідомляє Генеральний штаб, минулої доби в операційній зоні у Курській області підрозділи українських військ відбили 17 атак російських сил. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 - з РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 керовані авіаційні бомби. Сервіс DeepState також підтверджує просування ворога. Так, станом на 11 березня зона, яку контролювали Сили оборони України, складала 197 квадратних кілометрів, а станом на 12 березня вона зменшилася до 140 квадратних кілометрів. Фото: перша карта за 11 березня, друга - 12 березня (скриншот deepstatemap.live)