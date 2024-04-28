Понад тисяча окупантів та 43 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 28 квітня, склали 1096 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 466 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 20 ББМ та 43 артсистеми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 466150 (+1096) осіб ліквідовано;
- танків - 7279 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 13991 (+20) од.;
- артилерійських систем - 11948 (+43) од.;
- РСЗВ - 1050 (+1) од.;
- засоби ППО - 776 (+1) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9507 (+22) од.;
- крилаті ракети - 2124 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16065 (+46) од.;
- спеціальна техніка - 1971 (+3) од.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті впродовж доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми в Донецькій області.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, фіксується просування російських окупантів на північ від Авдіївки та на захід від Донецька. Також загарбники тиснуть на більшості напрямків, разом з тим українські захисники відбивають ворожі атаки та штурми.
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