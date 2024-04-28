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Понад тисяча окупантів та 43 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, Неділя 28 квітня 2024 08:20
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Понад тисяча окупантів та 43 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 28 квітня, склали 1096 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 466 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 20 ББМ та 43 артсистеми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 466150 (+1096) осіб ліквідовано;
  • танків - 7279 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 13991 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 11948 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1050 (+1) од.;
  • засоби ППО - 776 (+1) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9507 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 2124 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16065 (+46) од.;
  • спеціальна техніка - 1971 (+3) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми в Донецькій області.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, фіксується просування російських окупантів на північ від Авдіївки та на захід від Донецька. Також загарбники тиснуть на більшості напрямків, разом з тим українські захисники відбивають ворожі атаки та штурми.

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