ЗСУ встановили контроль над островом Нестрига під Херсоном, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram-каналі .

"Успіху (ворог - ред.) не має на жодному з напрямків. Щобільше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", - повідомив Сирський.

За словами головкома, російські війська продовжують намагатися вибити українські сили з Кринок на лівому березі Херсонської області.

Ситуація в Херсонській області

Українські військові вже декілька місяців утримують плацдарм в на лівому березі Херсонської області в районі села Кринки. Ба більше, українським військовим навіть вдається його розширювати, просуваючись на лівобережжі.

Росіяни весь цей час намагаються вибити звідти підрозділи ЗСУ, але їм це не вдається. Лише за сьогодні, 28 квітня, російська армія за підтримки авіації тричі атакувала позиції ЗСУ в районі Кринок.

Детальніше про ситуацію на фронтах, - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

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