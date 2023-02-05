Росіяни намагаються наступати на п'яти напрямках, а ЗСУ вдарили по складу боєприпасів, - Генштаб

Російські окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках на сході України. Тим часом наші захисники уразили ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Росіяни продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого було вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

Ще дві російських ракети прилетіли по Дружківці Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок, четверо людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, окупанти здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

До того ж, високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках змін немає, загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, але наступальних угруповань не зафіксовано. Ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

змін немає, загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, але наступальних угруповань не зафіксовано. Ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни гатили по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

росіяни гатили по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.

під ворожий вогонь потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської. На Бахмутському напрямку противник атакував Спірне, Берестове, Білогорівку, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Озарянівку, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

противник атакував Спірне, Берестове, Білогорівку, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Озарянівку, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійський вогонь потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

під артилерійський вогонь потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне у Донецькій області.

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне у Донецькій області. На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них - Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них - Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

Окупанти продовжують залучати медичний персонал з Росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, вони розгорнули польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

Тим часом авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження росіян, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили ворога та склад боєприпасів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна очікує можливого наступу Росії цього місяця.

При цьому він закликав українців довіряти лише Генштабу щодо інформації, яка стосується ситуації на фронті.

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