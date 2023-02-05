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Міноборони звернулося до українців із важливим проханням

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Неділя 05 лютого 2023 17:44
Міноборони звернулося до українців із важливим проханням Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям слід довіряти лише Генеральному штабу ЗСУ з приводу інформації, що стосується ситуації на фронті та можливого наступу росіян, та не піддаватися панічним вкидам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова на прес-конференції, яку наводить АрміяInform.

"Наші Сили оборони тримаються. Багато в Telegram писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ", - сказав він.

Резніков підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян. Тому не потрібно піддаватися різним панічним вкидам.

"Сьогодні прикорднонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили", - сказав він.

Міністр додав, що окупанти намагаються тиснути на Україну зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, вони не жалкують ні мобілізованих, ні найманців.

Нагадаємо, Резніков повідомив, що Україна очікує можливого наступу Росії цього місяця, до річниці повномасштабного вторгнення.

Експерти розповіли, з яких напрямків можуть піти окупанти у новий наступ на Україну та чи вистачить у них техніки.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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