Обстріл Харкова: в ОВА показали фото наслідків

З'явились фото наслідків обстрілу Харкова зранку у неділю, 5 лютого. Російська армія завдала удару по будівлі університету Бекетова, друга ракета впала біля житлового будинку в центрі міста.

РБК-Україна публікує знімки, які показав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Наслідки влучань двох ворожих ракет у багатоквартирний будинок та університет у Київському районі Харкова", - написав він.

Обстріл Харкова

5 лютого російська армія обстріляла Харків двома ракетами С-300. Їх окупанти випустили з території Білгородської області РФ. Одна з ракет потрапила до п'ятиповерхової будівлі університету Бекетова. Інша ворожа ракета потрапила біля житлового будинку. П'ятеро людей отримали поранення - 4 мешканців будинку та охоронець ВНЗ. Трьом пораненим надали допомогу на місці, двох госпіталізували.