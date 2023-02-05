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Обстріл Харкова: в ОВА показали фото наслідків

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Харків, Неділя 05 лютого 2023 12:18
Обстріл Харкова: в ОВА показали фото наслідків Фото: як виглядає Харків після обстрілу 5 лютого (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

З'явились фото наслідків обстрілу Харкова зранку у неділю, 5 лютого. Російська армія завдала удару по будівлі університету Бекетова, друга ракета впала біля житлового будинку в центрі міста.

РБК-Україна публікує знімки, які показав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Наслідки влучань двох ворожих ракет у багатоквартирний будинок та університет у Київському районі Харкова", - написав він.

Обстріл Харкова

5 лютого російська армія обстріляла Харків двома ракетами С-300. Їх окупанти випустили з території Білгородської області РФ. Одна з ракет потрапила до п'ятиповерхової будівлі університету Бекетова. Інша ворожа ракета потрапила біля житлового будинку. П'ятеро людей отримали поранення - 4 мешканців будинку та охоронець ВНЗ. Трьом пораненим надали допомогу на місці, двох госпіталізували.

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