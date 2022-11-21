Россияне пытаются легализовать мародерство на оккупированных территориях: что известно

Россияне пытаются сформировать на временно оккупированных территориях Украины так называемые "нотариальные округа" в соответствии с действующим российским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Оккупанты уже начали процесс регистрации российских "нотариусов". Таким образом, они пытаются легализовать оформление и переоформление имущества, которое они изъяли у местных мирных жителей. То есть такие псевдонотариусы легализуют факты мародерства и грабежа.

"Заметим, что ни один из документов, заверенных этими псевдонотариусами, не является правомерным. Поэтому эти операции по переоформлению имущества не будут признаны в мире и Украине. Следовательно, они не являются подтверждением права собственности на имущество", - отмечает ЦНС.

Центр национального сопротивления в очередной раз призывает жителей временно оккупированных территорий не сотрудничать с российскими властями и по возможности покинуть регион до момента его освобождения.