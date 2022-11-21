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Россияне пытаются легализовать мародерство на оккупированных территориях: что известно

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 15:31
Россияне пытаются легализовать мародерство на оккупированных территориях: что известно Фото: россияне грабят на захваченных территориях имущество и продовольствие (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне пытаются сформировать на временно оккупированных территориях Украины так называемые "нотариальные округа" в соответствии с действующим российским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Оккупанты уже начали процесс регистрации российских "нотариусов". Таким образом, они пытаются легализовать оформление и переоформление имущества, которое они изъяли у местных мирных жителей. То есть такие псевдонотариусы легализуют факты мародерства и грабежа.

"Заметим, что ни один из документов, заверенных этими псевдонотариусами, не является правомерным. Поэтому эти операции по переоформлению имущества не будут признаны в мире и Украине. Следовательно, они не являются подтверждением права собственности на имущество", - отмечает ЦНС.

Центр национального сопротивления в очередной раз призывает жителей временно оккупированных территорий не сотрудничать с российскими властями и по возможности покинуть регион до момента его освобождения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на оккупированных территориях Украины российские солдаты и криминальные группы массово грабят население. Однако мародеров обязательно ждет ответственность, подчеркнул советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кроме того, Россия все время после полномасштабного вторжения ворует украинское продовольствие. Оккупанты вывозят из захваченных районов Украины пшеницу, подсолнечник, кукурузу и другие продовольственные товары и сырье.

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