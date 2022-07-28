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РФ продолжает воровать украинское продовольствие: уже вывозят семена подсолнечника

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Киев, Четверг 28 июля 2022 11:30
РФ продолжает воровать украинское продовольствие: уже вывозят семена подсолнечника Фото: оккупанты вывозят из захваченных районов Украины семена подсолнечника (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия продолжает воровать украинское продовольствие. Оккупанты вывозят из захваченных районов Украины не только пшеницу, но и подсолнечник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу BBC".

Сообщается, что объявления о вывозе подсолнечника с оккупированных украинских территорий публикуют, в числе прочего, в закрытом чате в WhatsApp на 500 участников.

"Семечка. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг", "Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде русские блокпосты. Машины везде по зеленой", - приводят журналисты BBC примеры объявлений.

Перевозчиков для вывоза украинского подсолнуха ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов, отмечает издание.

Из Украины семена подсолнечника вывозят на предприятия в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Среди адресов в чатах по перевозке упоминается завод в Воронежской области, входящий в группу "Благо" и предприятия агропромышленных групп России - "Юг Руси" в Ростовской области.

При этом о каким именно объемах подсолнечника, который вывозят в РФ, идет речь, непонятно.

Напомним, по данным американской группы исследователей ISRP, Россия организовала системную программу грабежа, нацеленную на украинские национальные активы - в первую очередь сталь и пшеницу, а также промышленные инструменты, используемые при их производстве и переработке.

Согласно отчету исследователей, Россия уже украла полмиллиона тонн зерна и 11 тысяч тонн металла. Еще 28 тысяч тонн металла ожидают своей очереди на отправку.

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