РФ продолжает воровать украинское продовольствие: уже вывозят семена подсолнечника

Россия продолжает воровать украинское продовольствие. Оккупанты вывозят из захваченных районов Украины не только пшеницу, но и подсолнечник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Русскую службу BBC ".

Сообщается, что объявления о вывозе подсолнечника с оккупированных украинских территорий публикуют, в числе прочего, в закрытом чате в WhatsApp на 500 участников.

"Семечка. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг", "Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде русские блокпосты. Машины везде по зеленой", - приводят журналисты BBC примеры объявлений.

Перевозчиков для вывоза украинского подсолнуха ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов, отмечает издание.

Из Украины семена подсолнечника вывозят на предприятия в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Среди адресов в чатах по перевозке упоминается завод в Воронежской области, входящий в группу "Благо" и предприятия агропромышленных групп России - "Юг Руси" в Ростовской области.

При этом о каким именно объемах подсолнечника, который вывозят в РФ, идет речь, непонятно.