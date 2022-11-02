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Росіяни накривали вогнем Нікопольський район, сили ППО знищили 6 дронів, - ОВА

Фото: Росіяни накривали вогнем Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти всю ніч та вранці 2 листопада обстрілювали Нікопольський район на Дніпровщині. Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти били з РСЗО по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

"Попередньо люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовуються. В інших районах завдяки нашим військовим ніч пройшла без прильотів і на цю хвилину спокійно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 листопада обстріляли Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти в ніч проти 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстріл зазнав приватний сектор.

Також ми писали, що росіяни в ніч проти 1 листопада атакували дронами Полтавську область.

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Дніпропетровська область