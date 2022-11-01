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Окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300: є жертва

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Миколаїв, Вівторок 01 листопада 2022 08:05
Окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300: є жертва Фото: Окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300 (news.pn)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.pn.

"Зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. В результаті загинула жінка пенсійного віку", - пишуть ЗМІ.

Також удар був завданий по одній зі шкіл та університету.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в багатоповерхівках, приватних будинках і об'єктах комерції.

Окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300 / News.pn

Нагадаємо, 1 листопада в Миколаєві прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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