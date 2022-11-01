Били з "Градів" та важкої артилерії: нічний обстріл Дніпропетровської області

Російські війська в ніч на 1 листопада обстріляли Дніпропетровська область з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину. Били з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило", - написав Резніченко.

Повідомляється, що у Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу. Понад 40 тисяч сімей лишилися без води, понад 10 тисяч - без світла.

Зазначається, що енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернется в оселі.