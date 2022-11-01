Били з "Градів" та важкої артилерії: нічний обстріл Дніпропетровської області
Російські війська в ніч на 1 листопада обстріляли Дніпропетровська область з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину. Били з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило", - написав Резніченко.
Повідомляється, що у Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.
У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу. Понад 40 тисяч сімей лишилися без води, понад 10 тисяч - без світла.
Зазначається, що енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернется в оселі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.
Також ми писали, що росіяни в ніч на 1 листопада атакували дронами Полтавську область. Унаслідок обстрілу жертв немає.
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