Росіяни атакували дронами Полтавську область: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували дронами Полтавську область. Унаслідок обстрілу жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Глава ОВА додав, що, за попередніми даними, внаслідок атаки окупантів ніхто не загинув.

Лунін вказав, що наразі на місці працюють рятувальники. Вони приборкують пожежу.

"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, 1 листопада у небі над Полтавською областю збили 3 ворожі БПЛА.

До слова, в Миколаєві прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.