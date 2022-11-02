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Россияне накрывали огнем Никопольский район, силы ПВО уничтожили 6 дронов, - ОВА

Фото: Россияне накрывали огнем Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты всю ночь и утром 2 ноября обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты били из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской громаде.

"Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются. В других районах благодаря нашим военным ночь прошла без прилетов и на эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрелу подвергся частный сектор.

Также мы писали, что россияне в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область.

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Днепропетровская область