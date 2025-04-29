Росіяни накопичують живу силу та продовжують спроби форсувати річку Оскіл, - Нацгвардія

Російські окупанти не полишають спроб форсувати річку Оскіл на Куп'янському напрямку та завдяки цьому розширити плацдарм на правобережжі Харківської області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Противник дійсно тривалий час вже намагається форсувати річку Оскіл. Ми це бачили ще з кінця минулого року - з Піщаного, Колесниківки, де були великі бронетанкові штурми. І так само зараз - це ті бойові дії, які відбуваються на північний схід від Куп'янська, де противник намагається форсувати сам Оскіл і розширювати свій плацдарм на правому березі, райони Дворічної та Фиголівки зокрема", - розповів Музичук.

За його словами, там українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів та спроби накопичення піхоти.

"І, звичайно, це ті дії, які проводить противник в інженерному плані, намагаючись створювати передумови безпосередньо для того, аби здійснювати такі спроби форсування річки та спроби накопичувати сили й засоби для їх переправи та проведення штурмів", - додав речник.

Загалом на Куп'янській ділянці фронту, якою опікуються підрозділи НГУ, щоденно фіксується від трьох до семи штурмів щоденно. Противник активно застосовує артилерію та використовує дрони.

"І, звичайно, що зараз наші військовослужбовці відмічають, що це, в першу чергу, робота артилерії й також застосування противником дронів, робота безпосередньо інженерних підрозділів, які мають мету наводити понтонні переправи чи інші, скажімо, інженерних заходів вживати для того, аби переправляти чи групи піхоти, чи навіть інколи пробують техніку", - зазначив Музичук.

Речник Нацгвардії також додав, що війська РФ на північному прикордонні Харківської області, зокрема у районі Вовчанська, проводять бойові дії низької інтенсивності.

"В середньому це десь 4-5 атак на добу і більша їхня кількість це безпосередньо в районі Вовчанська", - розповів він.