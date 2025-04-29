Россияне накапливают живую силу и продолжают попытки форсировать реку Оскол, - Нацгвардия

Российские оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Оскол на Купянском направлении и благодаря этому расширить плацдарм на правобережье Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Противник действительно длительное время уже пытается форсировать реку Оскол. Мы это видели еще с конца прошлого года - из Песчаного, Колесниковки, где были большие бронетанковые штурмы. И так же сейчас - это те боевые действия, которые происходят на северо-восток от Купянска, где противник пытается форсировать сам Оскол и расширять свой плацдарм на правом берегу, районы Двуречной и Фиголевки в частности", - рассказал Музычук.

По его словам, там украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

"И, конечно, это те действия, которые проводит противник в инженерном плане, пытаясь создавать предпосылки непосредственно для того, чтобы осуществлять такие попытки форсирования реки и попытки накапливать силы и средства для их переправы и проведения штурмов", - добавил спикер.

Всего на Купянском участке фронта, которым занимаются подразделения НГУ, ежедневно фиксируется от трех до семи штурмов ежедневно. Противник активно применяет артиллерию и использует дроны.

"И, конечно, что сейчас наши военнослужащие отмечают, что это, в первую очередь, работа артиллерии и также применение противником дронов, работа непосредственно инженерных подразделений, которые имеют цель наводить понтонные переправы или другие, скажем, инженерные меры принимать для того, чтобы переправлять или группы пехоты, или даже иногда пробуют технику", - отметил Музычук.

Представитель Нацгвардии также добавил, что войска РФ на северном пограничье Харьковской области, в частности в районе Волчанска, проводят боевые действия низкой интенсивности.

"В среднем это где-то 4-5 атак в сутки и большее их количество это непосредственно в районе Волчанска", - рассказал он.