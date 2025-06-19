Росіяни можуть зосередити атаки на Торецькому напрямку, - ISW

Російські війська поновили механізовані штурми в районі Торецька, що свідчить про зміну ворогом їхньої тактики і пріоритетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Окупаційні війська Росії 17 червня реалізували щонайменше одну механізовану атаку в напрямку міста Торецьк (Донецька область), розміром не менше взводу.

Згідно з оприлюдненими того ж дня геолокаційними кадрами, штурм відбувався на захід від населеного пункту Яблунівка (західніше Торецька) за участю щонайменше трьох броньованих бойових машин та чотирьох моторизованих транспортних засобів, імовірно всюдиходів (ATV).

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 18 червня повідомив, що російські сили також провели механізований штурм, підсилений до рівня роти, біля міста Костянтинівка.

За даними аналітика, українські підрозділи знищили щонайменше 15 одиниць важкої бронетехніки противника та 8 моторизованих машин.

Мотоцикли замість бронетехніки

Експерти констатують, що починаючи з зими 2024-2025 років, російські війська зменшили частоту застосування механізованих штурмів.

Головними причинами цього вважається висока ефективність українських дронів та поступове вичерпання запасів бронетехніки у Збройних силах РФ. За оцінками аналітиків ISW, Росія сповільнила темпи використання танків радянського виробництва, що зберігалися на складах.

На тлі зниження наявності бронетехніки, російське командування дедалі більше покладається на цивільні транспортні засоби, всюдиходи (квадроцикли) та мотоцикли для ведення штурмових дій. У квітні 2025 року, Міністерство оборони РФ офіційно ініціювало інтеграцію мотоциклів у наступальні операції.

На думку аналітиків ISW, механізовані дії противника в районі Торецька можуть свідчити про наміри військового командування РФ зосередити увагу саме на цьому напрямку фронту.