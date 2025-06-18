Росіяни запустили дрони-камікадзе в напрямку України: де загроза ударів

Перші дрони були зафіксовані у повітряному просторі країни близько 21:00 та рухалися у східній частині Херсонської області курсом на Дніпропетровську область.

Близько 22:00 рух перших дронів було зафіксовано в Сумській області курсом на південь. Також фіксувалися дрони з акваторії Чорного моря, курсом на місто Південне.

О 22:32 військові повідомили про рух безпілотників у напрямку Кременчука. Жителям радять перебувати в укриттях.

Станом на 23:06 російські дрони рухалися:

у південній та західній частині Харківської області, курс південно-східний;

на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний;

у південній частині Полтавської області, курс північно-західний;

на межі Сумської та Полтавської областей, курс південний;

західніше Кременчука, курс північно-західний;

курсом на Кам'янське.

Станом на 23:29 карта повітряних тривог України виглядала так: