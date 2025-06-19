Россияне могут сосредоточить атаки на Торецком направлении, - ISW

Российские войска возобновили механизированные штурмы в районе Торецка, что свидетельствует о смене врагом тактики и приоритетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Оккупационные войска России 17 июня реализовали по меньшей мере одну механизированную атаку в направлении города Торецк (Донецкая область), размером не менее взвода.

Согласно обнародованным в тот же день геолокационным кадрам, штурм происходил к западу от населенного пункта Яблоновка (западнее Торецка) с участием не менее трех бронированных боевых машин и четырех моторизованных транспортных средств, предположительно вездеходов (ATV).

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 18 июня сообщил, что российские силы также провели механизированный штурм, усиленный до уровня роты, возле города Константиновка.

По данным аналитика, украинские подразделения уничтожили не менее 15 единиц тяжелой бронетехники противника и 8 моторизованных машин.

Мотоциклы вместо бронетехники

Эксперты констатируют, что начиная с зимы 2024-2025 годов, российские войска уменьшили частоту применения механизированных штурмов.

Главными причинами этого считается высокая эффективность украинских дронов и постепенное исчерпание запасов бронетехники в Вооруженных силах РФ. По оценкам аналитиков ISW, Россия замедлила темпы использования танков советского производства, которые хранились на складах.

На фоне снижения наличия бронетехники, российское командование все больше полагается на гражданские транспортные средства, вездеходы (квадроциклы) и мотоциклы для ведения штурмовых действий. В апреле 2025 года, Министерство обороны РФ официально инициировало интеграцию мотоциклов в наступательные операции.

По мнению аналитиков ISW, механизированные действия противника в районе Торецка могут свидетельствовать о намерениях военного командования РФ сосредоточить внимание именно на этом направлении фронта.