Росіяни можуть виготовляти до 2700 "Шахедів" за місяць, - розвідка

Росія може за місяць виготовляти до 2700 ударних дронів типу "Шахед". Також росіяни виготовляють велику кількість дронів-обманок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в інтерв’ю "Новини.LIVE".

"Наростили виробництво "Герань-2", це "Шахед" звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", - сказав він.

Юсов додав, що окупанти застосовують сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами.

"Масовані удари - це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", - підкреслив представник ГУР.