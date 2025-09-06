Росіяни можуть виготовляти до 2700 "Шахедів" за місяць, - розвідка
Росія може за місяць виготовляти до 2700 ударних дронів типу "Шахед". Також росіяни виготовляють велику кількість дронів-обманок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в інтерв’ю "Новини.LIVE".
"Наростили виробництво "Герань-2", це "Шахед" звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", - сказав він.
Юсов додав, що окупанти застосовують сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами.
"Масовані удари - це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", - підкреслив представник ГУР.
Масовані удари РФ
Нагадаємо, раніше у ГУР повідомляли, що РФ збирається нарощувати виробництво безпілотників різних типів, зокрема і "Шахедів". За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, росіяни планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотників.
Розвідка Британії зазначала, що у липні армія РФ оновила рекорд ударів дронами по Україні - за місяць випустила 6200 безпілотників.
Варто додати, що президент Володимир Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба України, але потрібен сигнал від США.