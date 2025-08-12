ua en ru
Скільки "Шахедів" хоче виробити РФ у 2025-му і яка ситуація з ракетами: відповідь ГУР

Вівторок 12 серпня 2025 21:40
Скільки "Шахедів" хоче виробити РФ у 2025-му і яка ситуація з ракетами: відповідь ГУР Ілюстративне фото: Росія хоче зробити цього року десятки тисяч "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти масштабують виробництво своїх ударних дронів типу "Шахед". За 2025 рік вони хочуть виготовити майже 80 тисяч таких безпілотників.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Суспільне" заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Виробництво дронів

Скібіцький зазначив, що Росія може нарощувати виробництво безпілотників різних типів. Це стосується і "Шахедів".

"Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Якщо розбити це за видами, то "Герань-2" - 40 000 одиниць, "Гарпія-1" - 5700, "Гербера" та інші хибні цілі - близько 34 000", - додав він.

За його словами, Росія нарощує виробництво завдяки тому, що вона розгорнула додаткові лінії виробництва в Іжевську, в Єлабузі.

Він зазначив, що Росія прагне повністю замінити імпорт у виробництві дронів. Планер, двигун внутрішнього згоряння і система навігації (крім чіпів і мікроелектроніки) вже випускаються всередині країни. Схожа ситуація і з антенами.

"Таким чином Росія намагається бути самодостатньою у виробництві такого виду озброєння. Потенціал є. Наше завдання тут - попередити все це, не допустити такого збільшення. І якщо є можливість - знищити саме виробничі потужності", - розповів Скібіцький.

Виробництво ракет

За словами Скібіцького, з ракетами у росіян ситуація інакша - усі вироблені ракети одразу застосовуються. Така тенденція простежується щодо Х-101, "Калібру" і "Кинджалу".

Точність російських ракет покращилася. Раніше при спробах вдарити по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області відхилення "Кинджалів" становило від 3 до 15 кілометрів. На це, зокрема, вплинули міжнародні санкції, а також нездатність Росії створити власну систему навігації.

"Тому й влучають крилаті ракети по наших цивільних будинках. Якщо пам'ятаєте, навіть у 2022 році, коли на Татарці (у Києві - ред.) вони завдавали ударів по заводу "Артема", двічі або тричі крилата ракета прилітала у велику цивільну будівлю. Це тому, що при Радянському Союзі цієї будівлі не було - вони планували удари, використовуючи карти ще з тих старих часів", - розповів Скібіцький.

Зараз, за його словами, ситуація змінилася - ракети "Іскандер" стали більш точними і маневреними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія спрямувала близько 3 млрд доларів на масове виробництво "Шахедів". До цієї індустрії залучили близько 900 компаній.

Російська Федерація ГУР Війна в Україні Ракети Дрони
