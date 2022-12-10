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Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: в ЗСУ розповіли про дії ворога

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Бахмут, Субота 10 грудня 2022 16:08
Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: в ЗСУ розповіли про дії ворога Фото: окупанти змінили тактику бою за Бахмут (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі, який є ключовою мішенню ворога. Окупанти діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Зараз Донбас - це головний фронт боротьби за нашу незалежність і головний напрямок зосередження зусиль нашого противника по продавленню нашої оборони, намаганню вийти в тил і захопити весь український Донбас", - зазначив Череватий.

Він нагадав, головні зусилля противник, як і раніше, зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там щодоби відбуваються атаки, штурмові дії, окупанти застосовують всі види артилерії, РСЗВ, авіацію.

"Ворог змінив тактику - замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику і на кожну таку військову отруту у нас є протиотрута", - розповів Череватий.

За його словами, цю тактику в першу чергу використовують так звані "вагнерівці", але також вона застосовується й іншими родами військ, які залучені до атак українських позицій.

"Загалом, щодо фронту - це зараз така цікава конфігурація, коли не можна сказати, що одна сторона в стані нападу, а інша в глухій обороні. Зараз це динамічний процес, коли ми за змоги атакуємо ворога і намагаємося їх вибити з позицій. І своєю чергою ворог де має перевагу і бачить, що може здійснити атаки - він це робить", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про важку фронтову ситуацію на Донбасі, зазначивши, що через постійні атаки окупантів у Бахмуті вже давно не залишилось живого місця.

Додамо, як раніше ми писали, ворог не полишає спроб захопити Бахмут, місто для Росії перетворилося в "ідею-фікс", бо його окупація на політичному рівні могла в дати змогу показати Кремлю для чого росіяни зазнають таких втрат.

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