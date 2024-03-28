Росіяни можуть покинути ОАЕ через більш пильні перевірки з боку банків, - Bloomberg
Потік російських грошей в ОАЕ став сповільнюватися і навряд чи зможе збільшитися. Банки країни стали ретельніше дотримуватися західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання пише, що деякі особи, які прибули з Росії, тепер розглядають можливість переїзду в нові юрисдикції або навіть повернення додому.
Російські організації, що відкривають рахунки, тепер з більшою часткою ймовірності зіткнуться з пильною увагою з боку місцевих банків.
"ОАЕ піддаються посиленому тиску з боку США з метою боротьби з потенційним ухиленням від санкцій", - йдеться в матеріалі.
Інвестиційна імміграційна фірма Henley & Partners каже, що деякі з її російських клієнтів або скоротили свої активи у сфері нерухомості в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли невелику базу та повернулися в Москву.
Банки стали відмовляти росіянам
Банки ОАЕ, зокрема ПАТ "Емірейтс НБД Банк" ПАТ "Машрекбанк" і ПАТ "Перший банк Абу-Дабі", посилили контроль над російськими організаціями та останніми місяцями намагалися забезпечити більш суворе дотримання санкцій США.
Банкіри з Дубая заявили, що деяким росіянам, які потрапили під санкції, банки відмовили в обслуговуванні.
"Деякі люди, які мають політичні погляди або зв'язки з особами, що перебувають під санкціями, також зіткнулися з труднощами під час роботи з банківськими рахунками", - пише Bloomberg.
Не всі росіяни покинуть країну
Видання вказує, що не всі росіяни готові повністю відмовитися від ОАЕ. Виробник алюмінію United Co.Rusal International ПАТ переніс глобальні торгові операції в Дубай наприкінці минулого року.
Нафтотрейдери, багато з яких переїхали з Женеви і Лондона на початку війни, також, як і раніше, віддають перевагу ОАЕ, використовуючи дирхам як зручну альтернативу долару.
"Але навіть ця когорта зіткнулася з більш жорстким контролем з жовтня, коли США посилили дотримання своїх санкцій щодо обмеження цін на нафту", - написало видання.
Ставлення ОАЕ до санкцій проти Росії
Країна не запровадила обмежень проти РФ, проте намагається прямо не допомагати Кремлю обходити чинні санкції США, ЄС і Британії.
Наприкінці вересня Bloomberg писало, що Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортного контролю, який може завдати шкоди військовій машині Росії.
Уже на початку листопада ЗМІ повідомляли, що Об'єднані Арабські Емірати найближчим часом обмежать експорт товарів подвійного призначення в Росію.
А у січні Об'єднані Арабські Емірати заборонили заходити до своїх вод танкерам під прапором Камеруну. Рішення покликане убезпечити емірати від прийому суден, задіяних для транспортування підсанкційної російської нафти.
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