ОАЕ можуть посилити експортний контроль за товарами, які надходять до РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Йдеться про можливість введення ліцензій на експорт низки товарів, включно з чипами та іншими компонентами, які перебувають під санкціями США та Європейського союзу і використовуються російськими військовими на війні проти України.

Зазначається, що якщо цю систему буде реалізовано так, як передбачено, це може призвести до відкликання ліцензій на товари подвійного призначення, призначені для бойових дій. Це потенційно завдасть шкоди здатності Кремля забезпечувати свою військову машину.

Росія використовує ОАЕ для обходу санкцій

"Росії досі вдавалося обійти деякі торговельні обмеження, накладені на неї США, Великою Британією та Європою, спрямовуючи заборонені товари через треті країни, як-от ОАЕ, Туреччина та деякі країни Центральної Азії, які самі не запровадили санкції", - ідеться в матеріалі.

ОАЕ, які вже є глобальним центром логістики і торгівлі, за останні 18 місяців зіткнулися з різким зростанням імпорту технологій, таких як напівпровідники і передова електроніка, з Європи і США. Багато з цих предметів було виявлено в російській зброї в Україні.

Останніми місяцями західні чиновники посилили вимоги до того, щоб ОАЕ перестали виступати шлюзом для Росії, що дає змогу обійти обмеження.

Країни Заходу хочуть вплинути на ОАЕ

Раніше цього місяця відповідальні за санкції зі США, Великої Британії та ЄС відвідали ОАЕ, щоб висловити свою стурбованість, зокрема тим, що країна залишається ключовим перевалочним пунктом для компонентів, які допомагають РФ вести війну.

Хоча так звані товари подвійного призначення становлять частину торгівлі Росії з ОАЕ, будь-які дії, які перешкоджають її здатності використовувати конкретний торговий маршрут, мають важливе значення. Це зробить зусилля з пошуку основних деталей більш коштовними і складними.

Як саме можуть посилити контроль за товарами

На думку деяких джерел, ухвалення експортних ліцензій може підтримати прагнення ОАЕ до виключення на початку наступного року із сірого списку країн Паризької робочої групи з фінансових дій, які не роблять достатньо для виявлення незаконних потоків коштів.

В ОАЕ існує власний список контролю імпорту та експорту, який включає сотні хімічних і нехімічних товарів. Bloomberg пише, що його хочуть розширити і відобразити 45 категорій товарів зі США та ЄС. Програма вимагатиме від компаній, що реекспортують ці предмети, надати докази того, що вони призначені для цивільного використання.

Росія намагається обходити санкції

Раніше повідомлялось, що компанію з Гельсінкі підозрюють у порушенні санкцій. За версією слідства, компанія замовляла продукцію з усього світу й експортувала її в Росію.

Також російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.