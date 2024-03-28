Россияне могут покинуть ОАЭ из-за более пристальных проверок со стороны банков, - Bloomberg
Поток российских денег в ОАЭ стал замедляться и вряд ли сможет увеличиться. Банки страны стали тщательнее придерживаться западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что некоторые лица, прибывшие из России, теперь рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращения домой.
Российские организации, открывающие счета, теперь с большей долей вероятности столкнутся с пристальным вниманием со стороны местных банков.
"ОАЭ подвергаются усиленному давлению со стороны США в целях борьбы с потенциальным уклонением от санкций", - говорится в материале.
Инвестиционная иммиграционная фирма Henley & Partners говорит, что некоторые из ее российских клиентов либо сократили свои активы в сфере недвижимости в Дубае, которые они купили два года назад, либо сохранили небольшую базу и вернулись в Москву.
Банки стали отказывать россиянам
Банки ОАЭ, в частности ПАО "Эмирейтс НБД Банк" ПАО "Машрекбанк" и ПАО "Первый банк Абу-Даби", усилили контроль над российскими организациями и в последние месяцы пытались обеспечить более строгое соблюдение санкций США.
Банкиры из Дубая заявили, что некоторым россиянам, попавшим под санкции, банки отказали в обслуживании.
"Некоторые люди, имеющие политические взгляды или связи с лицами, находящимися под санкциями, также столкнулись с трудностями при работе с банковскими счетами", - пишет Bloomberg.
Не все россияне покинут страну
Издание указывает, что не все россияне готовы полностью отказаться от ОАЭ. Производитель алюминия United Co.Rusal International ПАО перенес глобальные торговые операции в Дубай в конце прошлого года.
Нефтетрейдеры, многие из которых переехали из Женевы и Лондона в начале войны, также по-прежнему предпочитают ОАЭ, используя дирхам как удобную альтернативу доллару.
"Но даже эта когорта столкнулась с более жестким контролем с октября, когда США ужесточили соблюдение своих санкций по ограничению цен на нефть", - написало издание.
Отношение ОАЭ к санкциям против России
Страна не ввела ограничения против РФ, однако пытается прямо не помогать Кремлю обходить действующие санкции США, ЕС и Британии.
В конце сентября Bloomberg писало, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля, который может нанести ущерб военной машине России.
Уже в начале ноября СМИ сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время ограничат экспорт товаров двойного назначения в Россию.
А в январе Объединенные Арабские Эмираты запретили заходить в свои воды танкерам под флагом Камеруна. Решение призвано обезопасить эмираты от приема судов, задействованных для транспортировки подсанкционной российской нефти.
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