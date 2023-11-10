ОАЕ обмежать експорт товарів подвійного призначення до Росії, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, Європейська комісія проінформувала послів ЄС про швидке запровадження економічних обмежень проти РФ з боку ОАЕ. Повідомляється, що Туреччина також розглядає аналогічний захід.

Повідомляється, що ОАЕ обмежать експорт та реекспорт виявлених товарів подвійного призначення до "зон конфліктів". Неназваний представник ОАЕ також повідомив, що в країні діє правова система експортного контролю, за допомогою якої проводитиметься спостереження за рухом товарів подвійного призначення. Він також додав, що ОАЕ продовжують підтримувати тісний діалог із міжнародними партнерами з питань війни в Україні та її наслідками для світової економіки.

За даними видання, у період із січня по липень 2023 року понад 20 000 фірм експортували до Росії товари подвійного призначення на суму близько 7 млрд євро. Переважна більшість цих компаній була розташована в Китаї та Гонконгу, за ними прямували Туреччина, ОАЕ (на їхню частку припадає 6% та 4% продажів відповідно), Таїланд, Малайзія, Тайвань, Сінгапур та В'єтнам.

Санкції проти РФ хочуть посилити

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти країни-агресора було запроваджено численні санкції. Але Росія через безліч фірм-посередників із низки країн продовжує закуповувати необхідні виробництва озброєння товари подвійного призначення.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоби "демонтувати" віру в безкарність країни-агресора.

Незабаром після цього глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовністьпосилити санкції проти Росії.

Крім того, вчора, 9 листопада, Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити санкції ЄС.