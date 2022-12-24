Росіяни можуть готувати умови для відновлення вторгнення з Білорусі, - ISW

На думку аналітиків, Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій – поновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва – щонайменше з жовтня 2022 року.

Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією чи відображення планів президента Росії Володимира Путіна.

Наразі дані двоякі: деякі перевірені свідоцтва нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі, пишуть аналітики

Водночас зазначають експерти, відомі російські військкори "мусують тему поновлення вторгнення на півночі в зимово-весняний період".

При цьому російські військові більше говорять про плани наступу на північному заході Луганської області, пишуть в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Кремль створює умови для нового найбільш небезпечного курсу дій (MDCOA) – відновлення наступу з Білорусі, можливо, спрямованого на Київ – як мінімум з жовтня 2022 року. Кремль може проводити інформаційну операцію або фактично готує для цього MDCOA, що ISW продовжує оцінювати як малоймовірний, але можливий.

Президент України Володимир Зеленський готується представити мирний план у лютому 2023 року, який може бути розрахований на використання російського зимового наступу.

Відновлення публічних виступів президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії.

22-23 грудня російські війська провели як мінімум дві бойові розвідувальні операції на півночі та північному сході України.

Українські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на схід та південь від міста Бахмут за останні 72 години.

Російські війська продовжують займати оборонні позиції у лівобережній Херсонській та Запорізькій областях, ведуть оборонні операції на півдні України.

Кремль посилює свої цензурні зусилля, щоб заглушити побоювання щодо розширення російських збройних сил та другої хвилі мобілізації.

Українські партизани продовжували переслідувати російських чиновників на окупованих територіях.

Нагадаємо, що навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

А в Офісі президента заявляли, що російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі. Це робиться навмисно, щоб "вплинути на нерви", прислухатися до таких пліток не варто.

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