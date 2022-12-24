Россияне могут готовить условия для возобновления вторжения из Беларуси, - ISW

Российские военные могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины, вероятно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева - как минимум с октября 2022 года.
Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражение планов президента России Владимира Путина.
Данные, которые сейчас есть, двойственны: некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси, отмечают аналитики.
В то же время, указывают эксперты, известные российские военкоры "муссируют возможность возобновления вторжения на севере в зимне-весенний период".
При этом российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области, пишут в ISW.
Напомним, что обучение российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.
А в Офисе президента заявляли, что российские пропагандисты всеми силами пытаются вбросить в украинское пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Это делается намеренно, чтобы "воздействовать на нервы", прислушиваться к таким сплетням не стоит.
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