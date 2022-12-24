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Россияне могут готовить условия для возобновления вторжения из Беларуси, - ISW

Фото: россияне могут готовить условия для возобновления вторжения из Беларуси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины, вероятно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева - как минимум с октября 2022 года.

Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражение планов президента России Владимира Путина.

Данные, которые сейчас есть, двойственны: некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси, отмечают аналитики.

В то же время, указывают эксперты, известные российские военкоры "муссируют возможность возобновления вторжения на севере в зимне-весенний период".

При этом российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области, пишут в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Кремль создает условия для нового наиболее опасного курса действий (MDCOA) - возобновления наступления из Беларуси, возможно, направленного на Киев, - как минимум с октября 2022 года. Кремль может проводить информационную операцию или фактически готовит для этого MDCOA, который ISW продолжает оценивать как маловероятный, но возможный.
  • Президент Украины Владимир Зеленский готовится представить мирный план в феврале 2023 года, который может быть рассчитан на использование неудавшегося российского зимнего наступления.
  • Возобновление публичных выступлений президента России Владимира Путина, вероятно, свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в России.
  • 22-23 декабря российские войска провели как минимум две боевые разведывательные операции на севере и северо-востоке Украины.
  • Украинские силы, вероятно, добились тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут за последние 72 часа.
  • Российские войска продолжают занимать оборонительные позиции в левобережной Херсонской и Запорожской областях, ведут оборонительные операции на юге Украины.
  • Кремль усиливает свои цензурные усилия, чтобы заглушить опасения по поводу расширения российских вооруженных сил и второй волны мобилизации.
  • Украинские партизаны продолжали преследовать российских чиновников на оккупированных территориях.

Напомним, что обучение российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.

А в Офисе президента заявляли, что российские пропагандисты всеми силами пытаются вбросить в украинское пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Это делается намеренно, чтобы "воздействовать на нервы", прислушиваться к таким сплетням не стоит.

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