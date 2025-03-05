Росіяни за минулу добу втратили 1250 солдатів та 6 ББМ, - Генштаб

За останню добу з 4 на 5 березня, російські війська втратили на війні проти України понад 1200 солдатів, танк і 108 безпілотних літальних апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.25 орієнтовно склали:
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), призупинення Сполученими Штатами військової допомоги України не стане катастрофою для фронту, але обмежить можливість ведення наступальних операцій ЗСУ.
Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
В Одесі ворожий БпЛА пошкодив інфраструктурний об'єкт, місто частково лишилося без електроенергії, води і тепла.
У передмісті обласного центру через атаку "Шахеда" загинув літній чоловік.
Крім того, загарбники вдарили дроном по цивільному підприємству в Харкові.
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