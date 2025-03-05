Россияне за минувшие сутки потеряли 1250 солдат и 6 ББМ, - Генштаб

Прогноз ситуации на фронте и российская атака дронами

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине не станет катастрофой для фронта, но ограничит возможность ведения наступательных операций ВСУ.

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Одессе вражеский БпЛА повредил инфраструктурный объект, город частично остался без электроэнергии, воды и тепла.

В пригороде областного центра из-за атаки "Шахеда" погиб пожилой мужчина.

Кроме того, захватчики ударили дроном по гражданскому предприятию в Харькове.

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