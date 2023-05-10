Росіяни з мінометів та вертольотів обстріляли прикордоння Чернігівської області
Фото: Вертоліт росіян (GettyImages)
У середу, 10 травня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Станом 21:00 російські війська 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.
- З 13:10 до 13:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, по населеному пункту Бояро Лежачі;
- Близько 18:05 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, НАР з гвинтокрилів, в районі населеного пункту Красний Хутір;
- З 18:05 до 18:10 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Блешня.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що у середу, 10 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.
Окрім того, в Херсонській ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в селі Кізомис.
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