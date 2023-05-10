ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з мінометів та вертольотів обстріляли прикордоння Чернігівської області

Новость на русском →
Чернігівська область, Середа 10 травня 2023 22:10
Росіяни з мінометів та вертольотів обстріляли прикордоння Чернігівської області Фото: Вертоліт росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 10 травня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом 21:00 російські війська 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 13:10 до 13:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, по населеному пункту Бояро Лежачі;
  • Близько 18:05 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, НАР з гвинтокрилів, в районі населеного пункту Красний Хутір;
  • З 18:05 до 18:10 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Блешня.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що у середу, 10 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.

Окрім того, в Херсонській ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в селі Кізомис.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Війна в Україні
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії