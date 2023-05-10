Росіяни обстріляли село у Каховському районі: є руйнування та загибла
У середу, 10 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
"Близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріл одного з сіл у Каховському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу травми несумісні із життям отримала місцева жінка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстрілювали Херсон.
Окрім того, в Херсонській ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в селі Кізомис.
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