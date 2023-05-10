Россияне из минометов и вертолетов обстреляли приграничье Черниговской области
Фото: Вертолет россиян (GettyImages)
В среду, 10 мая, российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"По состоянию на 21:00 российские войска 3 раза обстреляли приграничье Черниговской области", - говорится в сообщении.
- С 13:10 до 13:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Бояро Лежачи;
- Около 18:05 зафиксировано 3 прихода, вероятно, НАР из вертолётов, в районе населенного пункта Красный Хутор;
- С 18:05 до 18:10 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Блешня.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в среду, 10 мая, российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла одна женщина.
Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомыс.
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