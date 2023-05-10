Россияне из минометов и вертолетов обстреляли приграничье Черниговской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

"По состоянию на 21:00 российские войска 3 раза обстреляли приграничье Черниговской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 10 мая, российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла одна женщина.

Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомыс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.