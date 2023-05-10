В ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в Херсонській області
Російські окупанти постійно обстрілюють Кізомис Херсонської області. Вчора ворог знову вдарив по селищу, знищивши фельдшерський пункт.
Відео наслідків обстрілу показав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 10 травня, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"На відео - знищений росіянами фельдшерський пункт у Кізомисі", - зазначив він.
За його словами учора російська артилерія вкотре вдарила по селу.
"Терористи знову атакували цивільну інфраструктуру - дитсадок та медпункт. На щастя, через ці російські удари мирні люди не постраждали", - додав Прокудін.
Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області. В результаті артилерійської атаки знищено фельдшерський пункт.
Додамо, що російські війська за минулу добу випустили 354 снаряди по Херсонській області. Внаслідок чого одна людина дістала поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.