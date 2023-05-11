ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з мінометів та гелікоптера обстріляли Чернігівську та Сумську області

Новость на русском →
Чернігівська область, Сумська область , Четвер 11 травня 2023 17:10
Росіяни з мінометів та гелікоптера обстріляли Чернігівську та Сумську області Фото: росіяни з мінометів та гелікоптера обстріляли Чернігівську та Сумську області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 11 травня, станом на 16:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

З 11:30 до 12:00 зафіксовано 7 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Українське.

Близько 12:00 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно НАР з гелікоптера, в районі населеного пункту Галаганівка.

З 15:35 до 15:50 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Зноб-Новгородське.

У командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні зранку російські окупанти тричі завдали ударів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Втрат серед місцевого населення немає.

Також раніше ми писали, що у середу, 10 травня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та вертольотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії