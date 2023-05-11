Россияне из минометов и вертолета обстреляли Черниговскую и Сумскую области

В четверг, 11 мая, по состоянию на 16:00 российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

В командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 15:35 до 15:50 зафиксировано 3 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Зноб-Новгородское.

Около 12:00 зафиксировано 4 "прихода", вероятно НАР с вертолета, в районе населенного пункта Галагановка.

С 11:30 до 12:00 зафиксировано 7 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Украинское.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня утром российские оккупанты трижды нанесли удары по приграничью Черниговской и Сумской областей. Потерь среди местного населения нет.

Также ранее мы писали, что в среду, 10 мая, российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и вертолетов.

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