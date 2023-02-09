Росіяни з мінометів обстріляли село у Донецькій області: загинуло дві людини

"Сьогодні, 9 лютого, в Іллінівській громаді російські окупанти обстріляли село Кліщіївку з мінометів 120 калібру, де загинули двоє людей та двоє поранені", - йдеться у заяві.

Глава області повідомив, що на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському російські військові ведуть наступальні дії.

За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити Бахмут, Авдіївку та Вугледар, триває щоденна ескалація.

"Російські військові зазнають чисельних втрат під час свого наступу", - додав Кириленко.