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Окупанти атакували житлові квартали на Донеччині: є загиблі (фото)

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Донецька область, Четвер 09 лютого 2023 14:23
Окупанти атакували житлові квартали на Донеччині: є загиблі (фото) Фото: окупанти атакували житлові квартали на Донеччині (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 8-9 лютого здійснили чергові обстріли населених пунктів Донецької області. Під атаку потрапили житлові квартали, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, снаряди ворога потрапили по житлових кварталах Бахмута, Семенівки та Плещеївки. Троє чоловіків та одна жінка загинули, ще семеро громадян отримали поранення.

Крім того, окупанти вдарили ракетами С-300 по Новоекономічному. В епіцентрі атаки опинилася місцева церква, внаслідок чого поранено людину.

Внаслідок вибухів пошкоджено багато приватних будинків, господарських споруд та інших об'єктів.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області 8-9 лютого (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська продовжують атакувати населені пункти Донецької області. Минулої доби окупанти вбили двох цивільних і поранили сімох жителів регіону.

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