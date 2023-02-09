Окупанти атакували житлові квартали на Донеччині: є загиблі (фото)

Російські війська 8-9 лютого здійснили чергові обстріли населених пунктів Донецької області. Під атаку потрапили житлові квартали, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, снаряди ворога потрапили по житлових кварталах Бахмута, Семенівки та Плещеївки. Троє чоловіків та одна жінка загинули, ще семеро громадян отримали поранення. Крім того, окупанти вдарили ракетами С-300 по Новоекономічному. В епіцентрі атаки опинилася місцева церква, внаслідок чого поранено людину. Внаслідок вибухів пошкоджено багато приватних будинків, господарських споруд та інших об'єктів. Фото: наслідки обстрілів Донецької області 8-9 лютого (t.me/pgo_gov_ua)