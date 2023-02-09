Россияне из минометов обстреляли село в Донецкой области: погибли два человека

"Сегодня, 9 февраля, в Ильиновской общине российские оккупанты обстреляли село Клещиевку из минометов 120 калибра, где погибли два человека и двое ранены", - говорится в заявлении.

Глава области сообщил, что на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском российские военные ведут наступательные действия.

По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить Бахмут, Авдеевку и Угледар, продолжается ежедневная эскалация.

"Российские военные понесут многочисленные потери во время своего наступления", - добавил Кириленко.