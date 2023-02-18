Росіяни з мінометів атакували цвинтар в Сумській області
У суботу, 18 лютого, російські військові знову атакували прикордоння Сумської області з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Цього разу ціллю ворожих мінометів стало сільський цвинтар", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 16:40 до 17:00 надійшла інформація про 11 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Козаче (район сільського цвинтаря).
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється"
Нагадаємо, що в суботу зранку, 18 лютого, окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог гатив з міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякіне Конотопського району.
У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.