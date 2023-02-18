Росіяни з мінометів атакували цвинтар в Сумській області

У суботу, 18 лютого, російські військові знову атакували прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Цього разу ціллю ворожих мінометів стало сільський цвинтар", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 16:40 до 17:00 надійшла інформація про 11 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Козаче (район сільського цвинтаря).

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється"