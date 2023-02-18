ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з мінометів атакували цвинтар в Сумській області

Новость на русском →
Сумська область, Субота 18 лютого 2023 19:14
Росіяни з мінометів атакували цвинтар в Сумській області Фото: Росіяни з мінометів атакували прикордоння Сумської області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 18 лютого, російські військові знову атакували прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Цього разу ціллю ворожих мінометів стало сільський цвинтар", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 16:40 до 17:00 надійшла інформація про 11 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Козаче (район сільського цвинтаря).

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється"

Нагадаємо, що в суботу зранку, 18 лютого, окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог гатив з міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякіне Конотопського району.

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде